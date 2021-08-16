Согласно опубликованным кадрам, катастрофа произошла вечером 15 августа. В то же время место инцидента пока неизвестно.
Заметьте Хаос и паника в аэропорту Кабула: как люди штурмовали самолеты для эвакуации – видео
Официального комментария Министерства обороны и Министерства иностранных дел Узбекистана пока нет.
Что происходит в Афганистане
- Боевики "Талибана" 15 августа заявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Террористы сообщили: все иностранцы должны покинуть страну или зарегистрироваться у представителей боевиков.
- В тот же день президент Ашраф Гани бежал из страны. Впоследствии он заявил, что сделал это, чтобы не допустить бойни в Кабуле, где проживают 6 миллионов человек.
- Тем временем мировые СМИ сообщили: террористы провели первые казни. Они расстреляли военных, которые сдались.
- Кроме того, боевики приказали подготовили списки всех незамужних женщин. Их будут принуждать к бракам с террористами. В некоторых регионах уже ввели первые ограничения для женщин.
- Напуганные люди отчаянно пытаются покинуть территорию страны. Из-за хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 5 человек.