Такая ситуация в авиации является довольно серьезной, так как во время посадки мог возникнуть взрыв.
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Заметим, что самолет направлялся в Вену, а на его борту было 180 пассажиров.
Проблемы возникли после взлета
Как объяснили в авиакомпании, сразу после взлета бортовой компьютер дал сигнал, что шасси не закрылось. Тогда пилоты приняли решение вернуться в международный аэропорт Тбилиси. Чтобы минимизировать риск взрыва, лайнер 2 часа кружил над городом, чтобы сжечь топливо.
Спасибо нашим пилотам, Темуру Толомашвили и Георгию Джунашвили, которые благополучно посадили наш самолет с 180 пассажирами на территории аэропорта Тбилиси,
– написали в авиакомпании.
В компании рассказали, что перед вылетом лайнер прошел техническую проверку. После посадки неисправность удалось устранить. Запланированный рейс Тбилиси – Вена состоялася в течение часа.