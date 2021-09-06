Така ситуація в авіації є доволі серйозною, адже під час посадки міг виникнути вибух.

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Зауважимо, що літак прямував до Відня, а на його борту було 180 пасажирів.

Проблеми виникли після зльоту

Як пояснили в авіакомпанії, відразу після зльоту бортовий комп'ютер дав сигнал, що шасі не закрилося. Тоді пілоти ухвалили рішення повернутися в міжнародний аеропорт Тбілісі. Аби мінімізувати ризик вибуху, лайнер 2 години кружляв над містом, щоб витратити паливо.

Дякуємо нашим пілотам, Темуру Толомашвілі та Георгію Джунашвілі, які щасливо посадили наш літак зі 180 пасажирами на території аеропорту Тбілісі,

– написали в авіакомпанії.

У компанії розповіли, що перед вильотом лайнер пройшов технічну перевірку. Після посадки несправність вдалося усунути. Запланований рейс Тбілісі – Відень виконали протягом години.