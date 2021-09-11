Трагедія трапилася близько 15:30 за Київським часом. На місце падіння літака прибули пожежники, медики та правоохоронці.

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Літак відхилився від курсу

Літак, який зазнав аварії, належав клубу "Етампе" в Ессоні в Нормандії. Він був одним із 5 повітряних суден, які напередодні вилетіли до міста Нансі. 3 з цих літаків 10 вересня поверталися в Ессон, поки один не відхилився від зазначеного курсу. Через декілька хвилин він почав утрачати висоту і впав.

Двом загиблим було по 64 роки, третьому – 72.

Через трагедію правоохоронці відкрили кримінальну справу. Однією з версій причин падіння літака називають погані погодні умови, через що чоловіки на борту не впорались з кермуванням.

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