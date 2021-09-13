Трагічний інцидент трапився у регіоні Овернь-Рона-Альпи 12 вересня, приблизно о 16:30. Гелікоптер розбився, прямуючи на виклик для надання допомоги.
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Аварія літака у Франції
Після падіння вертоліт загорівся. У той час на його борту перебували 5 людей.
Чотирьом рятувальникам вдалося вижити, однак їхній колега-механік загинув. Пілота, медика, а також 2 жандармів з травмами госпіталізували у Гренобль. За інформацією лікарів, один із постраждалих перебуває у важкому стані.
Реакція Макрона та глави МВС
На катастрофу гелікоптера відреагував президент Франції Еммануель Макрон.
Велика родина службовців цивільної безпеки втратила одного героя... Нація поділяє біль родини. Наші думки з пораненими,
– прокоментував інцидент Макрон.
Водночас міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив співчуття родині й колегам загиблого. Міністр пообіцяв 13 вересня особисто прибути на місце аварії та поспілкуватися з ними.
До слова, наразі причини аварії невідомі, правоохоронці ведуть розслідування.
У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки / Твітер Gilles Toureng Pro
Вертоліт розбився у департаменті Ізе: дивіться карту