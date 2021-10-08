Автобус загорелся 6 октября около 23:00 вблизи Томашова Любельского. Это на расстоянии 23 км от украинской границы.
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Правоохранители рассказали, что жертв или пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.
К счастью, водитель вовремя смог остановиться, а пассажиры успели выбежать до того, как огонь охватил весь автобус,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало блокирование тормозной системы. Детали устанавливают специалисты.
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Легковушка протаранила школьный автобус
- Между селами Подвиноградов и Русская Долина на Закарпатье водитель легкового автомобиля Audi-100 не справился с управлением и влетел в школьный автобус Вилоцкий территориальной общины.
- К счастью, учеников на момент ДТП в автобусе не было. В результате инцидента пострадал водитель легковушки – 52-летний мужчина. Чтобы спасти мужчину, спасателям пришлось освобождать его гидравлическим инструментом.
- На месте происшествия работали спасатели из Виноградова.