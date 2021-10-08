Автобус загорелся 6 октября около 23:00 вблизи Томашова Любельского. Это на расстоянии 23 км от украинской границы.

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Правоохранители рассказали, что жертв или пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.

К счастью, водитель вовремя смог остановиться, а пассажиры успели выбежать до того, как огонь охватил весь автобус,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало блокирование тормозной системы. Детали устанавливают специалисты.

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