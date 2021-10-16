ДТП произошло утром 16 октября между населенными пунктами Будзехув и Ясень. На место оперативно прибыли экстренные службы, полиция и работники местной прокуратуры.

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31-летний гражданин Украины, находившийся за рулем автомобиля Nissan, выехал на встречную полосу движения. После этого машина съехала в ров и перевернулась. Что к этому привело – пока неизвестно. Одна из пассажирок легковушки погибла на месте. Другой пассажир и водитель – не пострадали.



Юная украинка погибла в Польше / Фото OSP Jasień



Водитель и другой пассажир не пострадали / Фото OSP Jasień

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