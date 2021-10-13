Прокуратура відкинула версію, що до його смерті можуть бути причетні сторонні. Про це повідомила речниця Окружної прокуратури міста Зелена Гура Ева Антонович.
До речі У Польщі прикордонники затримали 2 українців, які допомагали нелегалам з Білорусі
Що показав розтин
Померлим виявився 46-річний трудовий мігрант з України. Як встановили слідчі, чоловік мешкав у квартирі з іще шістьома громадянами України і працював в ремонтно-будівельній фірмі в Зеленій Гурі.
Труп чоловіка виявили зранку 12 жовтня його співмешканці. Прокурор, який прибув на місце події, розпорядився провести розтин тіла померлого для встановлення причин смерті.
В результаті проведеного розтину на тілі померлого не виявлено травм, патологоанатом підтвердив, що смерть наступила з природних причин,
– повідомила прокурор.
Під час розтину у померлого підтвердили проблеми із серцем та печінкою. Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.
Смерть українки у польському хостелі: коротко
- Напередодні – 11 жовтня – в одному з хостелів у Стараховіцах знайшли непритомною 51-річну жінку.
- Лікарі швидкої, які прибули на місце, врятувати її не змогли. Виявилось, що це – громадянка України.
- Наразі розглядають три робочі версії: природна смерть, смерть в результаті побиття, вбивство.
- У прокуратурі кажуть, що поки чекають на результати розтину тіла.
- Саме від цього залежить, як розслідування проводитимуть далі.