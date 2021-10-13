Чоловіків, які порушили закон, спіймали 12 жовтня працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі.

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У Польщі затримали 2 українців

Серед затриманих, є двоє українців, а також двоє громадян Сирії із німецькими посвідками на проживання. Усі вони допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Від початку 2021 року працівники цього відділу затримали 250 людей, серед яких були й громадяни України, які "допомагали" білорусам перетинати кордон.

До слова, протягом 12 жовтня зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Усі спроби правоохоронці зірвали.

Як Польща бореться з нелегалами