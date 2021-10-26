Его увидели у входа в одно из общежитий. По предварительным данным, причиной смерти было падение с высоты.
Обратите внимание В Польше задержали украинца, который мог перевозить нелегалов
Молодой украинец погиб в Польше
В Люблине на юго-востоке Польши в воскресенье, 24 октября, потерял жизнь молодой украинец – 22-летний студент.
Его тело обнаружили примерно в 7 утра у входа в одно из общежитий университета Люблинская Политехника. Полиция и спасатели оперативно прибыли на место, но единственное, что им оставалось – зафиксировать смерть мужчины.
Поскольку он лежал на крыше над дверью входа в общежитие, первым предположением о причине смерти стало падение с высоты. Дальше оказалось, что парень выпал из окна 3 этажа.
Предварительный осмотр тела умершего показал, что какие-либо посторонние лица к его гибели не причастны. Все обстоятельства трагедии еще будет устанавливать следствие.
К сожалению, случаи гибели украинцев в Польше участились
- В октябре неподалеку от города Свидник погиб 43-летний мужчина из-за непогоды.
- Также в городе Зеленая Гура нашли мертвым украинского заробитчанина.
- А в начале месяца в страшной аварии с участием украинцев вблизи Катовице погибли двое молодых мужчин.
- И буквально неделю назад в ДТП в Любушском воеводстве погибла 19-летняя девушка из Украины.