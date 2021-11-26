Рятувальники у фейсбуці показали фото колишньої обсерваторії, яка розташована на горі. Її засипало снігом.

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Яка погода у Карпатах

Зранку погода на горі Піп Іван Чорногірський є хмарною. Рятувальники відзначають, що видимість там обмежена. Вітер – південно-західний, зі швидкістю 12 – 13 метрів за секунду. Користувачі в коментарях жартома пишуть, щоб відправили трішки снігу до Львова.



Піп Іван Чорногірський замело снігом / Фото гірських рятувальників

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