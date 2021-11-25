У значній частині областей України уночі синоптики передбачають морози від -1 до -7 градусів. Найхолодніше буде на Сході країни.
Цікаво Сніг, туман і заморозки: невтішний прогноз синоптиків на тиждень
Погода в регіонах
На Заході України, у порівнянні з іншими регіонами, буде дещо тепліше – удень стовпчики термометра піднімуться до +6...+10 градусів. Однак на Закарпатті, на Волині та на Львівщині можливі дощі.
На Півночі та в Центрі день буде сонячним та сухим. Температура повітря розігріється до +3...+7 градусів. Уночі стовпчики термометра будуть суттєво нижчими – від -1...+1 у більшості областей до -2...-4 на Сумщині.
На Сході погода теж обіцяє бути сонячною, однак прохолоднішою, ніж в інших регіонах. Уночі можливі морози до -7 градусів, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +6 градусів.
На Півдні 26 листопада буде найтепліше. Удень температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +11 градусів.
У Києві день мине без опадів. Уночі температура не опускатиметься нижче 0 градусів, а вдень підніметься до +6...+8 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 26 листопада в Україні буде вітряно.
Південний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів за секунду,
– розповіла Діденко.
З огляду на можливе посилення вітру, синоптикиня закликала українців бути обережними.
Погода в містах України
Ужгород – +8...+10
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +6...+8
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру