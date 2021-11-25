В значительной части областей Украины в ночные часы синоптики предполагают морозы от -1 до -7 градусов. Холоднее всего будет на Востоке страны.

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Погода в регионах

На Западе Украины по сравнению с другими регионами будет несколько теплее – днем ​​столбики термометра поднимутся до +6...+10 градусов. Однако на Закарпатье, Волыни и Львовщине возможны дожди.

На севере и в центре день будет солнечным и сухим. Температура воздуха прогреется до +3…+7 градусов. Ночью столбики термометра будут существенно ниже – от -1...+1 в большинстве областей до -2...-4 в Сумской области.

На Востоке погода тоже обещает быть солнечной, но более прохладной, чем в других регионах. Ночью возможны морозы до -7 градусов, а днем ​​столбики термометра поднимутся до +6 градусов.

На Юге 26 ноября будет теплее всего. Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +11 градусов.

В Киеве день без осадков. Ночью температура не опустится ниже 0 градусов, а днем ​​поднимется до +6...+8 градусов.

По словам синоптика Наталки Диденко, 26 ноября в Украине будет ветрено.

Южный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду,

– рассказала Диденко.

Учитывая возможное усиление ветра, синоптик призывала украинцев быть осторожными.

Погода в городах Украины

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Суммы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +6...+8

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра