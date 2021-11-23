В то же время, украинские метеорологи сообщают, что по всей территории переменная облачность, в южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем ​​1 – 6 градусов тепла. На Левобережье и высокогорье Карпат ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​около 0,

– отмечают синоптики.

Погода в Украине в течение недели

В Украине 25 – 26 ноября прогнозируют сухую погоду, осадки возможны только на крайнем западе. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов. Днем от 1 до 6 градусов тепла.

В большинстве регионов 27 – 28 ноября не стоит ожидать осадков, лишь кое-где пройдут небольшие дожди. Столбики на термометрах покажут ночью от 0 до 6 градусов, днем ​​до +9 градусов.

Обратите внимание! В Украине возможно ухудшение погодных условий, в частности мокрый снег и гололед. Поэтому в патрульной полиции призвали быть осторожнее на дорогах.

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