Водночас українські метеорологи повідомляють, що по всій території мінлива хмарність, у південних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. На Лівобережжі та високогір'ї Карпат вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень близько 0,
– зазначають синоптики.
Погода в Україні протягом тижня
В Україні 25 – 26 листопада прогнозують суху погоду, опади можливі лише на крайньому заході. Температура повітря вночі опуститься до -7 градусів. Удень від 1 до 6 градусів тепла.
У більшості регіонів 27 – 28 листопада не варто очікувати опадів, лише де-не-де пройдуть невеликі дощі. Стовпчики на термометрах покажуть уночі від 0 до 6 градусів, удень до +9 градусів.
Сніг в Україні: останні новини
- У Києві 23 листопада вулиці засипало першим снігом майбутньої зими.
- У Львові також почав падати сніг, який не був рясним, однак таки зміг підняти настрій містянам, які з нетерпінням чекають зими. Сніжило у районі Личаківської, Зеленої та Чорновола.
- У Карпатах 20 листопада спостерігали справжню зиму – на вершині Піп Іван випав метр снігу. Видимість становила лише 50 метрів, водночас там температура опустилася до -5 градусів.