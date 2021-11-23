Сніг падав недовго і не у всіх районах міста. Тож багато львів'ян могли його навіть не помітити.

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У Львові випав перший сніг

Близько обіду у Львові почав падати сніг. Він не був рясним, однак таки зміг підняти настрій тим містянам, які з нетерпінням чекають зими. Зокрема, сніжило у районі вулиць Личаківської, Зеленої та Чорновола.

Через доволі теплу погоду сніг одразу ж розтавав, коли досягав землі. Тож через кілька хвилин після снігопаду сліду від нього не залишилось.

Перший сніг у Львові: відео

За прогнозами Львівського гідрометцентру, у Львові 23 листопада очікували дощ та мокрий сніг. Окрім цього, вранці дороги міста вкрила ожеледиця.

Температура протягом дня становить 0 – 5 градусів вище нуля. Вітер – західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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Сніг випав близько обіду: відео

Прогноз погоди на 24 листопада

Синоптики прогнозують, що 24 листопада на Львівщині буде мінливо хмарно. Протягом дня опадів не буде. Вночі та вранці область вкриє туман видимістю 500 – 1000 метрів.

Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень – від 3 до 8 градусів вище нуля.

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Снігопад тривав кілька хвилин: