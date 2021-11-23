Снег падал недолго и не во всех районах города. Поэтому многие львовяне могли его даже не заметить.

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Во Львове выпал первый снег

Примерно в обед во Львове начал падать снег. Он не был обильным, однако таки смог поднять настроение тем горожанам, которые с нетерпением ждут зимы. В частности, снег падал в районе улиц Лычаковской, Зеленой и Черновола.

Из-за довольно теплой погоды снег сразу же таял, когда достигал земли. Поэтому через несколько минут после снегопада следа от него не осталось.

Первый снег во Львове: видео

По прогнозам Львовского гидрометцентра, во Львове 23 ноября ожидали дождь и мокрый снег. Кроме этого, утром дороги покрыла гололедица.

Температура в течение дня составляет 0 – 5 градусов выше нуля. Ветер – западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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Снег выпал примерно в обед: видео

Прогноз погоды на 24 ноября

Синоптики прогнозируют, что 24 ноября на Львовщине будет переменно облачно. В течение дня осадков не будет. Ночью и утром область укроет туман видимостью 500 – 1000 метров.

Дороги Львовщины окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем – от 3 до 8 градусов выше нуля.

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Снегопад продолжался несколько минут: