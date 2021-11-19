За прогнозами, мокрий сніг падатиме й 20 листопада. Однак подекуди він змінюватиметься дощем.

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У горах на Львівщині випав сніг

У горах на Львівщині 19 листопада випав перший сніг. Це зафіксували камери спостереження, встановлені на території гірськолижних курортів області.

Зокрема, сніг випав на курортах Плай, Тростян та Захар Беркут. Місцями він йде і досі. Синоптики прогнозують, що така погода протримається до 21 листопада.

Дивіться фото засніжених схилів на Львівщині / Скриншоти з відео SNIGINFO

Прогноз погоди на 19 – 21 листопада

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, у п'ятницю, 19 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, місцями – з мокрим снігом.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. До вечора можливі пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вдень температура коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла.



Прогноз погоди на 19 листопада / Дані Укргідрометцентру

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У суботу, 20 листопада, в області також буде хмарно з проясненнями. Протягом доби подекуди йтиме дощ та мокрий сніг.

Вітер західний, 9 – 14 метрів за секунду. Ймовірні пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 5 – 7 градусів тепла, а вдень 8 – 10 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 20 листопада / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 21 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Однак у другій половині дня ймовірний невеликий дощ.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, а вдень – від 8 до 10 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 21 листопада / Дані Укргідрометцентру