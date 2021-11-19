Користувачі мережі публікували перші фото притрушених опадами вулиць. Щоправда, сніг був мокрим, тож тішив недовго.

До речі Дощ та подекуди мокрий сніг: прогноз погоди на 19 листопада

Де падав сніг

Перші опади накрили Семенівку, що у Чернігівській області. У спільноті "Рідна Семенівка" показали світлини та зазначили, що сніг йшов з дощем.

Дивлячись на температурні показники він з часом буде танути, але всеодно приємно бачити, що зима вже близько,

– пишуть жителі міста.



Сніг на Чернігівщині / Фото спільноти "Рідна Семенівка"

Також сніг вночі падав у Новгород-Сіверському Чернігівської області, у Сумах, та у Шостці. До речі, зранку 19 листопада сніжок у Сумах ще лежав на вулицях.



Засніжені вулиці Сум / Фото 0542.ua



Сніг у Сумах / Фото "Сумські новини"

Яка погода буде 19 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в ніч на 19 листопада деякі області притрусить снігом. Натомість вдень у п'ятницю снігу не прогнозують, але дощі можливі у всіх регіонах.

Температура повітря коливатимеься на рівні +4...+8 градусів. Щоправда, на Сході буде холодніше – +2...+4. Найтеплішу погоду обіцяють, традиційно, на Півдні. Зокрема, в Одеській області стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10.