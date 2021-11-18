На Заході буде сильний вітер. Проте вночі на декілька градусів потеплішає.
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Погода в регіонах 19 листопада
На Західній Україні буде дощова та прохолодна погода. Температура прогріється +3...+10 градусів. Вночі потеплішає – буде 0...+5 градусів.
У центральному, південному, північному та східному регіоні погода також буде дощовою. Вдень – до +4...+9 градусів, вночі – від +2...+4 градусів на Одещині й до -4...-6 градусів на Донеччині.
Мокрий сніг – не повсюди. Він випадатиме на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах,
– написала Наталка Діденко.
Синоптикиня також розповіла, що в Києві атмосфера активізується – пройдуть дощі. Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля. Вдень очікують до +5 градусів.
Ба більше, у західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Тому прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий.
Погода в містах України 19 листопада
Ужгород – +3...+5
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +8...+10
Рівне – +7...+9
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +4...+6
Суми – +2...+4
Полтава – +4...+6
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +5...+7
Погода в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру