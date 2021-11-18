На Заході буде сильний вітер. Проте вночі на декілька градусів потеплішає.

До теми Ситуація критична: на заході Канади ввели надзвичайний стан через повені

Погода в регіонах 19 листопада

На Західній Україні буде дощова та прохолодна погода. Температура прогріється +3...+10 градусів. Вночі потеплішає – буде 0...+5 градусів.

У центральному, південному, північному та східному регіоні погода також буде дощовою. Вдень – до +4...+9 градусів, вночі – від +2...+4 градусів на Одещині й до -4...-6 градусів на Донеччині.

Мокрий сніг – не повсюди. Він випадатиме на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах,

– написала Наталка Діденко.

Синоптикиня також розповіла, що в Києві атмосфера активізується – пройдуть дощі. Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля. Вдень очікують до +5 градусів.

Ба більше, у західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Тому прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Погода в містах України 19 листопада

Ужгород – +3...+5

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +8...+10

Рівне – +7...+9

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +4...+6

Суми – +2...+4

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +5...+7



Погода в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру