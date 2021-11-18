На Западе будет сильный ветер. Однако ночью на несколько градусов потеплеет.
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Погода в регионах 19 ноября
На Западной Украине будет дождливая и прохладная погода. Температура прогреется до +3...+10 градусов. Ночью потеплеет – будет 0...+5 градусов.
В центральном, южном, северном и восточном регионах погода также будет дождливой. Днем – до +4...+9 градусов, ночью – от +2...+4 градусов в Одесской области и до -4...-6 градусов на Донетчине.
Мокрый снег – не повсюду. Он будет выпадать на Сумщине, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах,
– написала Наталья Диденко.
Синоптик также рассказала, что в Киеве атмосфера активизируется – пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля. Днем ожидают до +5 градусов.
Более того, в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый.
Погода в городах Украины 19 ноября
Ужгород – +3...+5
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +8...+10
Ровно – +7...+9
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +4...+6
Сумы – +2...+4
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +5...+7
Погода в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра