Пользователи сети опубликовали первые фото притрушенных снегом улиц. Правда, снег был мокрым, поэтому тешил недолго.

Кстати Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды на 19 ноября

Где падал снег

Первые осадки накрыли Семеновку в Черниговской области. В сообществе "Родная Семеновка" показали фотографии и отметили, что снег шел с дождем.

Глядя на температурные показатели он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко,

– пишут жители города.



Снег в Черниговской области / Фото сообщества "Родная Семеновка"

Также снег ночью падал в Новгород-Северском Черниговской области, в Сумах, и в Шостке. Кстати, утром 19 ноября снежок в Сумах еще лежал на улицах.



Засніжені вулиці Сум / Фото 0542.ua



Снег в Сумах / Фото "Сумские новости"

Какая погода будет 19 ноября

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в ночь на 19 ноября некоторые области притрусит снегом. Зато днем в пятницу снег не прогнозируют, но дожди возможны во всех регионах.

Температура воздуха будет колебаться на уровне +4...+8 градусов. Правда, на Востоке будет холоднее – +2...+4. Самую теплую погоду обещают, традиционно, на Юге. В частности, в Одесской области столбики термометров будут показывать +8...+10.