Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що об 11:45 зафіксували видимість лише на рівні 50 метрів. Температура повітря опустилася до -5.
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Вітер – західний. Його швидкість становить до 50 метрів за секунду.
Засніжені Карпати / Фото з інстаграму Taras Trekking
Зимова казка у Карпатах / Фото з інстаграм-сторінок Василя Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Tипові Чернівці"
Сніг у Карпатах: останні новини
- Перший сніг випав ще у вересні. Тоді рятувальники показали у мережі кадри з засніженої гори Піп Іван Чорногірський.
- У другій половині листопада засніжило відразу у декількох областях України. Сніжок випав у північних регіонах. Мовиться про Чернігівщину, Сумщину та Київщину.
- Також зимова казка завітала у гори на Львівщині. Першими снігом насолодилися жителі та гості курортів Плай, Тростян та Захар Беркут.