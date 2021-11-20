Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що об 11:45 зафіксували видимість лише на рівні 50 метрів. Температура повітря опустилася до -5.

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Вітер – західний. Його швидкість становить до 50 метрів за секунду.

Засніжені Карпати / Фото з інстаграму Taras Trekking

Зимова казка у Карпатах / Фото з інстаграм-сторінок Василя Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Tипові Чернівці"

Сніг у Карпатах: останні новини

  • Перший сніг випав ще у вересні. Тоді рятувальники показали у мережі кадри з засніженої гори Піп Іван Чорногірський.
  • У другій половині листопада засніжило відразу у декількох областях України. Сніжок випав у північних регіонах. Мовиться про Чернігівщину, Сумщину та Київщину.
  • Також зимова казка завітала у гори на Львівщині. Першими снігом насолодилися жителі та гості курортів Плай, Тростян та Захар Беркут.