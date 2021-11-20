Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що об 11:45 зафіксували видимість лише на рівні 50 метрів. Температура повітря опустилася до -5.

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Вітер – західний. Його швидкість становить до 50 метрів за секунду.

Засніжені Карпати / Фото з інстаграму Taras Trekking

Зимова казка у Карпатах / Фото з інстаграм-сторінок Василя Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Tипові Чернівці"

Зауважте! Метеорологи прогнозують, що сніжна зима в Україні може стартувати наприкінці січня та тривати до кінця лютого або початись наприкінці грудня і тривати до кінця січня. Також фахівці розглядають ще один варіант розвитку подій: зимова казка триватиме з грудня по лютий.

Допис Чорногірського гірськового пошуково-рятувального посту:

Станом на 11:45 20.11.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8м/с, обмежена видимість до 50 метрів, на північних схилах передуви снігу до 1 метра.