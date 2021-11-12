У компанії вже ініціювали процедуру перейменування станції.

Нещодавно До 2024 року швидкісні потяги курсуватимуть між усіма обласними центрами України

Через станцію курсуватимуть 7 потягів

Такі зміни пов'язують з тим, що станція є найближчою до курорту Буковель. Дорога займає всього 20 хвилин, за які долають ці 15 кілометрів.

Згідно з новим графіком руху, через станцію прямуватимуть 7 потягів:

№5/6 Маріуполь – Рахів;

№15/16 Харків – Рахів;

№55/56 Київ – Рахів;

№95/96 Київ – Рахів;

№25/26 Одеса – Рахів;

№125/126 Миколаїв – Рахів;

№130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).

Для зручності відпочивальників організують трансфери

Також, аби у відпочивальників виникло якнайменше незручностей, з 12 грудня організують автобусні трансфери. Автобуси курсуватимуть від вокзалу до Буковеля. Вартість проїзду буде фіксована – 50 гривень.

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