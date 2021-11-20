Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что в 11:45 зафиксировали видимость лишь на уровне 50 метров. Температура воздуха опустилась до -5.

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Ветер – западный. Его скорость составляет до 50 метров в секунду.

Заснеженные Карпаты / Фото с инстаграма Taras Trekking

Зимняя сказка в Карпатах / Фото с инстаграм-страницы Василия Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Типичные Черновцы"

Снег в Карпатах: последние новости

Первый снег выпал еще в сентябре. Тогда спасатели показали в сети кадры с заснеженной горы Поп Иван Черногорский.

Во второй половине ноября заснежило сразу в нескольких областях Украины. Снежок выпал в северных регионах. Говорится о Черниговщине, Сумщине и Киевщине.

Также зимняя сказка посетила горы на Львовщине. Первыми снегом насладились жители и гости курортов Плай, Тростян и Захар Беркут.

Заметьте! Метеорологи прогнозируют, что снежная зима в Украине может стартовать в конце января и продлиться до конца февраля или начаться в конце декабря и длиться до конца января. Также специалисты рассматривают еще один вариант развития событий: зимняя сказка продлится с декабря по февраль.

Сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста:

По состоянию на 11:45 20.11.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 метров, на северных склонах высота снега до 1 метра.