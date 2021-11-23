Гірські рятувальники показали у фейсбуці фото колишньої обсерваторії на одній з найвищих вершин Українських Карпат. Вона повністю покрита снігом.

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Яка погода у Карпатах

Станом на 10:00 погода на горі Піп Іван Чорногірський є хмарною. Ба більше, вершину зранку накрив густий туман. Вітер там – західний, його швидкість сягає 3 метрів на секунду. У коментарях до допису користувачі фейсбуку пишуть, що нарешті прийшла справжня зима.



Сніг на горі Піп Іван Чорногірський / Фото гірських рятувальників

Зазначимо, що мінусова температура утримується зранку на вершині вже упродовж кількох днів. "Плюс" востаннє фіксували там 17 листопада, тоді на стовпчиках термометрів було +2.

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