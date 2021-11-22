Про погоду на найближчі дні розповів синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що в Україні ставатиме холодніше, однак до кінця тижня знову потепліє.

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Прогноз погоди на 23 – 28 листопада

Вже у вівторок, 23 листопада, країну накриють опади.

Пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу в більшості областей країни, крім північної частини,

– зазначив Кібальчич.

Температура почне поступово знижуватися. Вдень вона коливатиметься у середньому від +2 до +7 градусів.

У середу, 24 листопада, очікують морозяну ніч. Найхолодніше буде у східних та північних областях. Там морози зміцніють місцями до -10 градусів та навіть нижче. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1…+6 градусів.

Водночас опади припиняться, і до 26 листопада зберігатиметься стійка та суха погода. Розпочнеться поступове підвищення температури до +3…+8 градусів.

Наприкінці тижня, 27 та 28 листопада, атмосферний тиск почне падати, посилиться вітер південного та південно-західного напрямків, який місцями розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду. Крім того, повернуться опади у вигляді дощу, які накриють всю країну.

За словами синоптика, подекуди дощі будуть інтенсивними, на Півдні 28 листопада можливі навіть грози. Температура повітря суттєво зросте – до +5…+10 градусів, у південних областях – до +15 градусів.

Прогноз погоди на 22 листопада