О погоде на ближайшие дни рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что в Украине будет становиться холоднее, однако к концу недели снова потеплеет.

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Прогноз погоды на 23 – 28 ноября

Уже во вторник, 23 ноября, страну накроют осадки.

Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей страны, кроме северной части,

– отметил Кибальчич.

Температура начнет постепенно снижаться. Днем она будет колебаться в среднем от +2 до + 7 градусов.

В среду, 24 ноября, ожидают морозную ночь. Холоднее всего будет в восточных и северных областях. Там морозы окрепнут местами до -10 градусов и даже ниже. Днем столбики термометров будут достигать +1 ... +6 градусов.

В то же время осадки прекратятся, и до 26 ноября будет сохраняться устойчивая и сухая погода. Начнется постепенное повышение температуры до +3...+8 градусов.

В конце недели, 27 и 28 ноября, атмосферное давление начнет падать, усилится ветер южного и юго-западного направлений, который местами разгоняется до 15 – 20 метров за секунду. Кроме того, вернутся осадки в виде дождя, которые накроют всю страну.

По словам синоптика, местами дожди будут интенсивными, на Юге 28 ноября возможны даже грозы. Температура воздуха существенно возрастет – до +5...+10 градусов, в южных областях – до +15 градусов.

Прогноз погоды на 22 ноября