Непогода разгулялась в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. Из-за урагана в городах попадали деревья.

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Киевщина

В столице порывы ветра были такими сильными, что не только ломали деревья, но и срывали металлические листы с крыши, в частности на улице Васильковской. Из-за этого повреждены несколько автомобилей. На Генерала Матыкина, например, дерево придавило припаркованный микроавтобус. Аналогичный инцидент произошел и у Генерала Наумова: там пострадал Ford.

Непогода в Киеве в субботу, 20 ноября / коллаж 24 канала

Ситуация на Генерала Наумова: смотрите видео

Сумщина

Непогода разгулялась и в Сумах. По информации Суспільного, из-за сильного ветра оторвало часть флага Украины у фонтана "Садко", его пришлось снять. В облгосадминистрации уточнили, что обратно флаг повесят еще до конца ноября, после ремонта. Много где в городе попадали деревья и ветки, в частности – вблизи остановки общественного транспорта, что на улице Ильинской. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Последствия непогоды в Сумах / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Живицкого

На улице Ильинской упала часть дерева / Фото СТС

Черниговщина

Шквальный ветер повалил деревья и в Черниговской области – ветвями были перегорожены участка трассы М-01. Полиция Черниговщины со спасателями оперативно разблокировали дорогу и относить беспрепятственное движение автомобилей. Правоохранители продолжают следить за безопасностью дорожного движения во время непогоды. Они призвали украинцев быть особенно осторожными, учитывая ухудшение погоды.

Ураган повалил деревья на дороги / Фото полиции Черниговщины

Харьковщина

Ураган пронесся и в Харькове. На проспекте Юбилейном, что возле здания водоканала, дерево упало на проезжую часть. К счастью, машин в тот момент там не было. Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале "Веха (Харьков)". Отметим, что завтра, 21 ноября, в Харькове и области будет удерживаться облачная и ветреная погода.

Непогода в Харькове / Фото с телеграм-канала "ВЕХА (Харьков)"

Полтавщина

Вечером 20 ноября последствия непогоды ощутили и жители Полтавы. В разных частях города там также попадали деревья. Такой инцидент произошел, например, на улице Кондратенко, расположенной недалеко от вокзала, пишет телеграм-канал PVP.POLTAVA. По предварительной информации, пострадавших в результате этого нет.

Деревопад в Полтаве / Фото из телеграма PVP.POLTAVA​

Непогода пронеслась по Полтаве: смотрите видео с телеграмму PVP.POLTAVA

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 21 ноября