Горные спасатели показали в фейсбуке фото бывшей обсерватории на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. Она полностью покрыта снегом.
Ранее Облака накрыли заснеженные горы: увлекательное фото морозного утра на вершине Карпат
Какая погода в Карпатах
По состоянию на 10:00 погода на горе Поп-Иван Черногорский облачная. Более того, вершину утром накрыл густой туман. Ветер там западный, его скорость достигает 3 метров в секунду. В комментариях к посту пользователи фейсбука пишут, что наконец-то пришла настоящая зима.
Снег на горе Поп-Иван Черногорский / Фото горных спасателей
Отметим, что минусовая температура удерживается утром на вершине уже несколько дней. "Плюс" последний раз фиксировали там 17 ноября, тогда на столбиках термометров было +2.
В Украине прогнозируют морозы до -10 градусов
- Синоптики прогнозируют осадки и резкое похолодание по всей стране. Температура воздуха кое-где опустится до -10 градусов. Впрочем, уже к концу недели украинцы снова ощутят потепление.
- Во вторник, например, в большинстве областей Украины кроме севера будет дождь или мокрый снег. При этом температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.
- В ночь на 24 ноября ударят морозы. Холоднее всего будет в восточных и северных регионах. После этого осадки прекратятся, и до 26 ноября сохранятся устойчивая и сухая погода.