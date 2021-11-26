Синоптики прогнозируют, что осадков выпадет 33-78 миллиметров. В горных районах осадки будут в пределах нормы, 81-105 миллиметров, кроме северо-востока. На этой территории ожидают осадков меньше обычного.
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Как характеризуют климат в декабре
- Средние температуры в декабре бывают от 1 до 5 градусов мороза. В Закарпатье и на юге страны местами бывает от 0 до 2 градусов тепла, а в Крыму до 6 градусов.
- Интересно, что абсолютный минимум температуры в декабре достигал -24…-32 градуса мороза. В восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами температура бывала -33...-35 градусов, на Прикарпатье до 38 градусов мороза. Закарпатье и юг охватывали морозы -17...-23 градуса, а юг Крыма сковывал мороз от -10 до -19 градусов мороза.
- Максимальное тепло в декабре может достигать от -10 до -18 градусов. На юге бывает тепло до 20 градусов, а на юге Крыма до 25 градусов. Что касается осадков, то в среднем в декабре бывает 30 – 66 миллиметров, в Закарпатье, в Карпатах и горных районах Крыма 76 – 139 миллиметров.
- Синоптики характеризуют декабрь как период, когда образовывается снежный покров. Однако только на юге он бывает не каждый год. Также в этом месяце заметен сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.
Снега на Новый год ждать бесполезно
- На новогодние праздники погода будет морозной. Но синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит, потому что "снежный покров не успеет образоваться". Дни в новогоднее время будут холодными, а затем температура немного поднимется. Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале.
- Жители нескольких украинских регионов 18 – 19 ноября имели возможность порадоваться первому снегу. Снежило, в частности, на севере – Черниговщине, Сумщине и Киевщине. Синоптики говорят, что снег может идти и дальше – однако только мокрый.