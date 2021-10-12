41-річний рецидивіст пограбував працівницю львівської АЗС

У Львові 12 жовтня 41-річний чоловік пограбував працівницю АЗС. Патрульні протягом 10 хвилин затримали його за гарячими слідами.

Інцидент трапився рано вранці. Чоловік має умовний термін за крадіжку.

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Рецидивіст пограбував працівницю АЗС

Приблизно о 4:00 патрульні отримали виклик на АЗС на вулиці Личаківській. Зі слів заявниці, невідомий чоловік вкрав мобільний телефон. Коли працівниця заправки це помітила, він вибіг разом з поцупленим.

Правоохоронці, отримавши описи зловмисника, почали обстежувати прилеглі території. Вже через 10 хвилин, буквально за кілометр від АЗС, інспектори побачили схожого чоловіка. Ним виявився 41-річний житель Винник, який відбуває умовний термін за крадіжку.

Під час поверхневої перевірки у нього знайшли викрадений телефон. На місці події працювали слідчі. Невдовзі вони відкриють кримінальне провадження та встановлять точні обставини злочину.



Чоловік пограбував працівницю АЗС / Фото Патрульної поліції Львівщини