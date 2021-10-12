Инцидент произошел рано утром. У мужчины есть условный срок за кражу.

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Рецидивист ограбил сотрудницу АЗС

Примерно в 4:00 патрульные получили вызов на АЗС на улице Лычаковской. По словам заявительницы, неизвестный мужчина украл мобильный телефон. Когда работница заправки это заметила, он выбежал вместе с украденным.

Правоохранители, получив описание злоумышленника, начали обследовать прилегающие территории. Уже через 10 минут, буквально в километре от АЗС, инспекторы увидели похожего мужчину. Им оказался 41-летний житель Винник, который отбывает условный срок за кражу.

Во время поверхностной проверки у него обнаружили украденный телефон. На месте происшествия работали следователи. Вскоре они откроют уголовное производство и установят точные обстоятельства преступления.



Мужчина ограбил сотрудницу АЗС / Фото патрульной полиции Львовщины