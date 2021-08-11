В аеропорту "Львів" вакцинуватимуть не лише пасажирів: фото

У Міжнародному аеропорту "Львів" нещодавно запрацював пункт вакцинації проти коронавірусу. Спочатку там щепили пасажирів, однак зараз дозу вакцини можуть отримати усі охочі.

На летовищі вакцинують препаратами Pfizer та CoronaVac. Щоб отримати щеплення, потрібно попередньо зареєструватись.

До теми Університети у Львові будуть поселяти у гуртожитки лише вакцинованих студентів, – ОДА

В аеропорті "Львів" вакцинують не лише пасажирів

Директорка львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська розповіла, що зараз у центрі вакцинації на летовищі щеплять 10 – 15 людей за добу. Його облаштували для пасажирів, які хочуть провакцинуватись проти коронавірусу.

Інших осіб приймають у невеликій кількості в час відльотів і прильотів – за списком і за попередньою реєстрацією. Наразі узгоджуємо найкращий час для вакцинації усіх охочих,

– зазначила Романовська.

Також в аеропорту можна зробити тест на коронавірус. Пункт тестування розміщено безпосередньо у зоні прильоту, до проходження паспортного контролю.

"Пункти працюють цілодобово. Тестування проходять лише пасажири, які прилітають регулярними рейсами – Стамбул, Варшава, Лондон тощо", – додала директорка аеропорту.

Дивіться фото з центру вакцинації на летовищі / Фото Міжнародний аеропорт "Львів"

Читайте також Однієї дози Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19: дослідження

Людину з позитивним тестом поміщають в ізолятор

Експертка департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з епідеміології та вакцинопрофілактики Наталія Іванченко-Тімко розповіла, якщо у пасажира виявляють коронавірус, то його поміщають в ізолятор аеропорту.

"Прикордонники вирішують, чи може така людина перетнути кордон, потім викликають бригаду Львівського центру медицини катастроф, яка супроводжує особу до місця обсервації", – зазначила епідеміологиня.

Після огляду лікар вирішує, чи потрібно людину госпіталізувати, чи вона може залишитися на ізоляції.