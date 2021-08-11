На летовищі вакцинують препаратами Pfizer та CoronaVac. Щоб отримати щеплення потрібно попередньо зареєструватись.

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В аеропорті "Львів" вакцинують не лише пасажирів

Директорка львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська розповіла, що зараз у центрі вакцинації на летовищі щеплять 10 – 15 людей за добу. Його облаштували для пасажирів, які хочуть провакцинуватись проти коронавірусу.

Інших осіб приймають у невеликій кількості в час відльотів і прильотів – по списку за попередньою реєстрацією. Наразі узгоджуємо найкращий час для вакцинації усіх охочих,

– зазначила Романовська.

Також в аеропорту можна зробити тест на коронавірус. Пункт тестування розміщений безпосередньо у зоні прильоту, до проходження паспортного контролю.

"Пункти працюють цілодобово. Тестування проходять лише пасажири, які прилітають регулярними рейсами – Стамбул, Варшава, Лондон тощо", – додала директорка аеропорту.

Дивіться фото з центру вакцинації на летовищі / Фото Міжнародний аеропорт "Львів"

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Людину з позитивним тестом поміщають в ізолятор

Експертка департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з епідеміології та вакцинопрофілактики Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що, якщо у пасажира виявляють коронавірус, то його поміщають в ізолятор аеропорту.

"Прикордонники приймають рішення, чи може така людина перетнути кордон, потім викликається бригада Львівського центру медицини катастроф, яка супроводжує особу до місця обсервації", – зазначила епідеміологиня.

Після огляду лікар вирішує, чи потрібно людину госпіталізувати, чи вона може залишитися на ізоляції.

Зауважте! У Міжнародному аеропорту "Львів" з 6 серпня почали робити щеплення проти коронавірусу. Тут використовують вакцини Pfizer та CoronaVac.