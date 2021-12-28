Активіст вдруге забрав конус з-під управління поліції Львівщини: його встановили незаконно
Джерело:фейсбук Святослава Літинського
Львівський правозахисник Святослав Літинський забрав дорожній конус з-під управління поліції. Він був встановлений незаконно.
Слід зазначити, що це ж саме чоловік робив наприкінці листопада. Він і тоді, і 27 грудня акцентував на порушенні правил дорожнього руху.
Минулий випадок У Львові активіст забрав конуси біля управління поліції: їх встановили незаконно
Як конус порушує закон
Мовиться про головне управління поліції Львівщини, яке розташоване на площі Григоренка. У відео, яке оприлюднив чоловік, він показав, що конус поставили на проїжджій частині.
А такі дії є незаконними, бо порушують правила дорожнього руху. Мовиться про заборону встановлення на проїзній частині вулиці будь-яких предметів, що перешкоджають руху чи паркуванню. Штраф за такий проступок становить 340 гривень.
Львів'янин забирає конус з-під поліції: дивіться відео
Зайшов поговорити з черговими
Коли Літинський зайшов до Управління, передусім попередив правоохоронців, що веде відеофіксацію. Він запитав у чергових, чи їхній це конус.
Вони відповіли, що не їхній та не знають, хто його встановив. Тому львів'янин забрав предмет і сказав, що буде шукати власника.
Що було минулого разу
23 листопада він таким чином забрав не 1 конус, а одразу 3. Тоді поліцейські теж заперечували, що ці конуси належать їм. Проте в кожному з цих предметів була абревіатура ГУНП і саме вона вказувала на зворотне.
Чоловік написав заяву в поліції, щоб встановити власників конусів. Він надіявся отримати від власника 19% вартості знахідки, відповідно до чинного законодавства. Проте з ним так ніхто й не зв'язався, щоб забрати предмети.
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Читайте повний текст допису Святослава Літинського:
Знову знайшов біля ГУНП фішечку, перепитав – не їхні.
Знову напишу в поліцію, щоб знати кому віддати.