Алкоголю у 16 разів вище норми: у Львові суд покарав тезку президента за п'яне кермування
Джерело:ZAXID.NET
У Львові 14 липня вдруге за рік на п'яному кермуванні спіймали водія Volkswagen. Результат перевірки на алкоголь показав 3 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму. Суд покарав порушника.
Порушником виявився тезко третього Президента України – львів'янин Віктор Ющенко. Чоловік живе у Шевченківському районі міста.
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Поліцейські спіймали п'яного водія
- За інформацією "Діла", на проспекті Чорновола поблизу АЗС 14 липня поліцейські зупинили п'яного водія.
- Львів'янина Віктора Ющенка вже вдруге протягом року спіймали на керуванні напідпитку.
- Перевірка на пристрої "Драгер" показала 3,13 проміле алкоголю, що у 16 разів перевищує допустиму норму.
- За день до цього він також отримав штраф за аналогічний вчинок.
- Водій своєї вини не визнавав і хотів втекти.
- Він навіть просив правоохоронців, які його зупинили, допомогти підштовхнути автомобіль.
- Патрульні склали на чоловіка відповідні протоколи та допомогли йому викликати тверезого водія.
Чоловіка двічі спіймали на п'яному кермуванні / Фото "Діло"
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Суд оштрафував львів'янина
Під час судового засідання, Ющенко повністю визнав свою провину. Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського районного суду Ірина Зима визнала чоловіка винним у нетверезому кермуванні.
Його оштрафували на 17 тисяч гривень. Окрім цього, водія на рік позбавили права сідати за кермо й зобов'язали заплатити 454 гривні судового збору.