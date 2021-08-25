Алкоголю у 16 разів вище норми: у Львові суд покарав тезку президента за п'яне кермування

У Львові 14 липня вдруге за рік на п'яному кермуванні спіймали водія Volkswagen. Результат перевірки на алкоголь показав 3 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму. Суд покарав порушника.

Порушником виявився тезко третього Президента України – львів'янин Віктор Ющенко. Чоловік живе у Шевченківському районі міста.

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Поліцейські спіймали п'яного водія

За інформацією "Діла", на проспекті Чорновола поблизу АЗС 14 липня поліцейські зупинили п'яного водія.

Львів'янина Віктора Ющенка вже вдруге протягом року спіймали на керуванні напідпитку.

Перевірка на пристрої "Драгер" показала 3,13 проміле алкоголю, що у 16 разів перевищує допустиму норму.

За день до цього він також отримав штраф за аналогічний вчинок.

Водій своєї вини не визнавав і хотів втекти.

Він навіть просив правоохоронців, які його зупинили, допомогти підштовхнути автомобіль.

Патрульні склали на чоловіка відповідні протоколи та допомогли йому викликати тверезого водія.



Чоловіка двічі спіймали на п'яному кермуванні / Фото "Діло"

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Суд оштрафував львів'янина

Під час судового засідання, Ющенко повністю визнав свою провину. Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського районного суду Ірина Зима визнала чоловіка винним у нетверезому кермуванні.

Його оштрафували на 17 тисяч гривень. Окрім цього, водія на рік позбавили права сідати за кермо й зобов'язали заплатити 454 гривні судового збору.