Нарушителем оказался тезка третьего Президента Украины – львовянин Виктор Ющенко. Мужчина живет в Шевченковском районе города.
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Полицейские поймали пьяного водителя
- По информации "Дела", на проспекте Черновола, вблизи АЗС, 14 июля полицейские остановили пьяного водителя.
- Львовянина Виктора Ющенко уже второй раз в течение года поймали на управлении навеселе.
- Проверка на устройстве "Драгер" показал 3,13 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает допустимую норму.
- За день до этого он также получил штраф за аналогичный поступок.
- Водитель своей вины не признавал и хотел скрыться.
- Он даже просил правоохранителей, которые его остановили, помочь подтолкнуть автомобиль.
- Патрульные составили на мужчину соответствующие протоколы и помогли ему вызвать трезвого водителя.
Мужчину дважды поймали на пьяном вождении / Фото "Дело"
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Суд оштрафовал львовянина
Во время судебного заседания, Ющенко полностью признал свою вину. Учитывая обстоятельства дела, судья Шевченковского районного суда Ирина Зима признала мужчину виновным в нетрезвом вождении.
Его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Кроме этого, водителя на год лишили права садиться за руль и обязали заплатить 454 гривны судебного сбора.