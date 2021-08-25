Нарушителем оказался тезка третьего Президента Украины – львовянин Виктор Ющенко. Мужчина живет в Шевченковском районе города.

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Полицейские поймали пьяного водителя

По информации "Дела", на проспекте Черновола, вблизи АЗС, 14 июля полицейские остановили пьяного водителя.

Львовянина Виктора Ющенко уже второй раз в течение года поймали на управлении навеселе.

Проверка на устройстве "Драгер" показал 3,13 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает допустимую норму.

За день до этого он также получил штраф за аналогичный поступок.

Водитель своей вины не признавал и хотел скрыться.

Он даже просил правоохранителей, которые его остановили, помочь подтолкнуть автомобиль.

Патрульные составили на мужчину соответствующие протоколы и помогли ему вызвать трезвого водителя.



Мужчину дважды поймали на пьяном вождении / Фото "Дело"

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Суд оштрафовал львовянина

Во время судебного заседания, Ющенко полностью признал свою вину. Учитывая обстоятельства дела, судья Шевченковского районного суда Ирина Зима признала мужчину виновным в нетрезвом вождении.

Его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Кроме этого, водителя на год лишили права садиться за руль и обязали заплатить 454 гривны судебного сбора.