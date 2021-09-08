Аналогів немає: годинник львівських майстрів внесли до спадщини світового годинникарства

Бродівський годинник з жакемаром внесли до спадщини світового годинникарства. Його створили львівські майстри – годинникар Олексій Бурнаєв та художник по металу Роман Габа.

Годинник розміщений на вежі Бродівської міськради. Його називають прикрасою міста.

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Годинник у Бродах внесли до спадщини світового годинникарства

На французькому сайті "Notre patrimoine horloger" повідомили, що бродівський годинник з жакемаром внесли до спадщини світового годинникарства.

У світі немає аналогів авторському годиннику, що встановили на вежі Бродівської міської ради,

– розповіли у мерії.

Композицію створили львівські майстри – годинникар Олексій Бурнаєв та художник по металу Роман Габа. Унікальному годиннику вдалося вразити закордонних знавців. За словами перехожих, Бродівський годинник з жакемаром – одна з найцікавіших принад міста.

Годинниковий комплекс встановили у центральній частині Бродів. Він містить годинник, дзвін, герб та рухому фігуру козака з гарматою. Тричі на день отаман "виходить з ратуші", щоб просурмити "Червону калину" (о 9:01), Гімн України (о 12:01) та європейський славень (о 18:01).



Годинник внесли до спадщини світового годинникарства / Фото Бродівської мерії



Комплекс створили львівські майстри / Фото Бродівської мерії