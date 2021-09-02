Наразі у парку демонтують старе покриття доріжки. Також там планують облаштувати хорошу систему водовідведення.

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У парку Франка розпочався ремонт

Керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова розповіла, що діагональна доріжка, яку потрібно відремонтувати, є другою за важливістю у парку Франка. Наразі вона перебуває у критичному стані.

Проблема полягає у тому, що свого часу вона була не дуже добре зроблена, відповідно, її розмивають потоки через некоректно виконане водовідведення,

– зазначила посадовиця.

За її словами, решта доріжок мають ліпший стан. До прикладу, пряму алею вимостили з клінкерної цегли, тож з нею все добре. Інші ж – з відсіву. Вони наразі також перебувають у кращому стані.

"Натомість ця була у критичному стані, тому ми запланували зробити її так, щоб вона прослужила як мінімум 10 – 15 років. Відповідно, вона буде зроблена з бетону, зі спеціальними деформаційними швами та хорошою системою водовідведення", – додала Сладкова.

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Вартість доріжки – 4 мільйони гривень

За словами посадовиці, на доріжці не можна просто зробити відсів, адже вона розташована на рельєфі. Саме тому там необхідне гладеньке покриття.

"Тому на головній алеї є клінкерна цегла, тут буде покриття з бетону, а інші доріжки згодом будуть зроблені з відсіву (їх ми вже плануватимемо на наступний рік)", – зауважила Сладкова.

Вартість ремонту становить близько 4 мільйонів гривень. Доріжка є дуже великою – вона становить близько третини площі алей у парку. Роботи погодився профінансувати анонімний благодійник.

"Наразі на доріжці почались роботи з демонтажу, а також наразі вирішується питання із водовідведенням, аби там була суха дорога. Зараз там лотки для дощової води зроблені з гладенького граніту і мають нахил в бік бордюру", – додала посадовиця.

За її словами, було багато нарікань, що люди травмувались, а діти перекидались з самокатів та велосипедів. Тому для розв'язання проблеми шукатимуть інші рішення. Ремонтні роботи на доріжці планують завершити до кінця 2021 року.