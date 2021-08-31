Наразі мозаїка, яку виклали на вулиці, повинна набратись міцності. Тоді транспорту дозволять нею їздити.

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Відремонтовану вулицю Пекарську відкриють для проїзду

У Львівавтодорі розповіли, що 6 вересня вулицю Пекарську відкриють для проїзду. Дорогу там вже повністю замостили мозаїкою.

Відкрити вулицю для проїзду плануємо 6 вересня, оскільки згідно з технічними вимогами, дорожнє покриття (мозаїка) має набрати міцності перед відкриттям руху транспорту,

– повідомили у Львівавтодорі.

Наразі на Пекарській вже завершують облаштування покриття велосипедних доріжок і тротуарів та роботи з укріплення колектора.

Коротко про ремонт Пекарської у Львові

Проєкт реконструкції вулиці Пекарської розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку".

Там повинні провести капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки та облаштувати місця для паркування.

Також, за проєктом, на Пекарській запланували побудувати велосипедні доріжки та провести капітальний ремонт тротуарів і світлофора.

Окрім цього, там замінили мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та мережі зв'язку.

Вулиця Пекарська після ремонту стане інклюзивною.

Роботи виконує підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".

Вартість ремонту становить 109,4 мільйона гривень.

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