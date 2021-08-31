Також у місті продовжили перекриття частини вулиці Лемківської. Її планують відчинити у жовтні.

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Частину вулиці Єфремова перекриють для руху транспорту

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 2 вересня перекриють для руху транспорту вулицю Єфремова.

У зв'язку із заміною і влаштуванням інженерних мереж на вулиці Єфремова, з 8:00 2 вересня 2021 року і до 22:00 15 березня 2022 року буде перекрито для руху транспорту вулицю Єфремова на ділянці від вулиці Мельника до вулиці Барвінок,

– мовиться у повідомленні.

Роботи проводить ТзОВ "Львівбуд". У міськраді просять вибачити за тимчасові незручності.

Перекриття частини вулиці Лемківської продовжили

У Львівській міськраді також зазначили, що перекриття частини вулиці Лемківської продовжать до 26 жовтня. Мовиться про ділянку від вулиці Хімічної до Тесленка.

Ця частина вулиці була перекрита з 27 червня для прокладання інженерних мереж під час будівництва житлового будинку № 9. Роботи проводить ТзОВ "Галбудмережі".



Схема об'їзду вулиці Лемківської / Фото Львівської міськради