Сейчас мозаика, которую выложили на улице, должна набраться прочности. Тогда транспорту разрешат по ней ездить.
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Отремонтированную улицу Пекарскую откроют для проезда
Во Львовавтодоре рассказали, что 6 сентября улицу Пекарскую откроют для проезда. Дорогу там уже полностью замостили мозаикой.
Открыть улицу для проезда планируем 6 сентября, поскольку согласно техническим требованиям, дорожное покрытие (мозаика) должно набрать прочности перед открытием движения транспорта,
– сообщили во Львовавтодоре.
Сейчас на Пекарской уже завершают устройство покрытия велосипедных дорожек и тротуаров и работы по укреплению коллектора.
Коротко о ремонте Пекарской во Львове
- Проект реконструкции улицы Пекарской разработал ЛКП "Институт пространственного развития".
- Там должны провести капитальный ремонт проезжей части из брусчатки и мозаики и обустроить места для парковки.
- Также, за проектом, на Пекарской запланировали построить велосипедные дорожки и провести капитальный ремонт тротуаров и светофора.
- Кроме этого, там заменили сети водоснабжения и канализации, наружного освещения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и сети связи.
- Улица Пекарская после ремонта станет инклюзивной.
- Работы выполняет подрядная организация Ооо "Вельт Капитал".
- Стоимость ремонта составляет 109,4 миллиона гривен.
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