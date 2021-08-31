Сейчас мозаика, которую выложили на улице, должна набраться прочности. Тогда транспорту разрешат по ней ездить.

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Отремонтированную улицу Пекарскую откроют для проезда

Во Львовавтодоре рассказали, что 6 сентября улицу Пекарскую откроют для проезда. Дорогу там уже полностью замостили мозаикой.

Открыть улицу для проезда планируем 6 сентября, поскольку согласно техническим требованиям, дорожное покрытие (мозаика) должно набрать прочности перед открытием движения транспорта,

– сообщили во Львовавтодоре.

Сейчас на Пекарской уже завершают устройство покрытия велосипедных дорожек и тротуаров и работы по укреплению коллектора.

Коротко о ремонте Пекарской во Львове

Проект реконструкции улицы Пекарской разработал ЛКП "Институт пространственного развития".

Там должны провести капитальный ремонт проезжей части из брусчатки и мозаики и обустроить места для парковки.

Также, за проектом, на Пекарской запланировали построить велосипедные дорожки и провести капитальный ремонт тротуаров и светофора.

Кроме этого, там заменили сети водоснабжения и канализации, наружного освещения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и сети связи.

Улица Пекарская после ремонта станет инклюзивной.

Работы выполняет подрядная организация Ооо "Вельт Капитал".

Стоимость ремонта составляет 109,4 миллиона гривен.

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