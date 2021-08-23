Автівки вилетіли у кювет: у нищівній ДТП на трасі Львів – Краковець постраждали 6 людей

На Львівщині 22 серпня трапилась ДТП – зіткнулись КІА та Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії травмувались 6 людей. Усі постраждалі потрапили до лікарні.

Автівки їхали у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення вони вилетіли у кювет.

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Внаслідок ДТП постраждали 6 людей

Аварія трапилась приблизно о 8:00 на трасі Львів – Краковець поблизу села Когути Яворівського району.

Там зіштовхнулись автівки які їхали у попутному напрямку, – КІА, за кермом якого був 20-річний житель Яворова, та Mercedes Sprinter, яким керував 31-річний житель Івано-Франківщини.

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажири Mercedes – чоловіки віком 35 і 47 років та 23-річна дівчина, усі – жителі Івано-Франківської області.

Також травмувались дві 18-річні пасажирки КІА, жительки Новояворівська.

Усі постраждалі потрапили до лікарні.



Аварія трапилась на трасі Львів – Краковець / Фото ДСНС

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

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Внаслідок зіткнення постраждали 6 людей / Фото ДСНС



Поліція встановлює обставини ДТП / Фото поліції Львівщини