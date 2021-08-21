Авто перекинулось на дах: у лобовій ДТП на Львівщині постраждала 14-річна дівчинка

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винуватцю ДТП може загрожувати обмеження волі.

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Легковики зіткнулись на зустрічній

ДТП трапилася приблизно о 16:00 на трасі Львів – Тернопіль в селі Кийків Золочівського району.

Правоохоронці встановили, що водій Volvo, 42-річний житель Херсона, виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіштовхнувся з автівкою "ВАЗ-211120", за кермом якої перебував 44-річний житель одного із сіл Золочівського району.

Від удару Volvo вилетів на узбіччя та перекинувся на дах.

Внаслідок ДТП травмувалась 14-річна пасажирка ВАЗу.

Її госпіталізували у травматологічне відділення.



Volvo перекинувся на дах / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке може загрожувати винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автівками на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

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