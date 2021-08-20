На Львівщині п'яний водій збив 2 людей і втік з їхніми речами на капоті

Порушником виявився 27-річний львів'янин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Водій збив 2 пішоходів і втік

Приблизно о 20:00 19 серпня патрульні отримали повідомлення, що у Стрию на вулиці Успенській трапилася ДТП з постраждалими.

Водій збив 2 людей та втік, загубивши один номерний знак.

Внаслідок аварії обидва пішоходи, 29-річний житель одного із сіл Стрийського району та 31-річний стриянин, потрапили до лікарні.

Патрульні, обстежуючи прилеглу територію, побачили на вулиці Січових Стрільців схожий автомобіль Opel Astra.

Автівка мала характерні для ДТП ушкодження і була без переднього номера.



Постраждалі потрапили до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали водія

Патрульні зупинили автівку ймовірного порушника. За кермом перебував 27-річний львів'янин. На лобовому склі правоохоронці побачили мобільний телефон та окуляри одного з постраждалих.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За інформацією поліції Львівщини, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони намагаються з'ясувати усі обставини подій.



Водій, втікаючи, загубив номерний знак / Фото Патрульної поліції Львівщини



Авто втікача знайшли неподалік / Фото Патрульної поліції Львівщини



Порушник був п'яним / Фото Патрульної поліції Львівщини