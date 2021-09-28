Бабине літо триває: прогноз погоди на Львівщині на 29 вересня – 2 жовтня

За прогнозами синоптиків, з 29 вересня до 2 жовтня на Львівщині буде досить тепло. Стовпчики термометрів подекуди підійматимуться до 18 градусів вище нуля.

Істотних опадів на Львівщині також не буде. Лише 30 вересня ймовірний невеликий дощ.

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Прогноз погоди на 29 вересня – 2 жовтня

У середу, 29 вересня, погоду на Львівщині визначатиме південно-західна периферія антициклону над Європейською територією Росії. В області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують.

Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. Вітер – південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – від 13 до 15 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 29 вересня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 30 вересня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, однак вдень, ймовірно, йтиме невеликий дощ.

Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 5 – 7 градусів вище нуля, а вдень – 15 – 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на 30 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 1 жовтня, як і в усі попередні дні, в області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня опадів не очікують, проте вночі можливий невеликий дощ.

Вітер – південний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, а вдень – від 15 до 17 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 1 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 2 жовтня, в області буде сонячно. Протягом доби опадів не прогнозують. Вітер – південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів вище нуля, а вдень – 16 – 18 градусів тепла.



Прогноз погоди на 2 жовтня / Дані Укргідрометцентру