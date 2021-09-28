На решті території країни, зокрема у північно-східних та центральних областях буде до 0...-5 градусів. Попереджають про значне похолодання й на Київщині.

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В Україну прийдуть заморозки: де очікувати похолодання

Уночі 30 вересня та протягом 1 – 3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікують заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі до 0…-5 градусів,

– повідомили у ДСНС.

Прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий. Зокрема, синоптики попереджають про заморозки на 30 вересня на:

Чернігівщині;

Сумщині;

Луганщині.

Окрім того, у північно-східних областях прогнозують заморозки навіть у повітрі – до 0...-3 градусів. Там рятувальники попереджають про ІІ рівень небезпечності, тобто помаранчевий.

У Київській області вночі 30 вересня та 1 – 3 жовтня очікують заморозки на поверхні ґрунту до 0...-5 градусів та подекуди й у повітрі – до 0...-2 градусів,

– мовиться у повідомленні.

У ДСНС попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

Коротко про похолодання в Україні