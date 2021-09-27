Водночас в Ужгороді стовпчики термометрів покажуть рекордні +20 градусів. Щоправда, така осіння спека буде не в усіх регіонах.

Важливо В Україну сунуть сильні заморозки: які області під загрозою

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня, найближчим часом погоду в Україні визначатиме антициклон Ліоба. Він принесе холодні ночі та помірне тепло у денні години. За словами Наталки Діденко, 28 вересня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.

Невеликі періодичні дощі слід чекати на:

Полтавщині,

Харківщині,

Сумщині,

у Чернівецькій області,

південних районах Івано-Франківщини,

Закарпатті.

Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті,

– повідомила Діденко.

У Києві 28 вересня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опадів не прогнозують. Температура повітря складатиме +12...+14 градусів. На сході нашої країни переважатиме похмура погода. В окремих областях можливі дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів.

Північні регіони також частково будуть у полоні хмар. На Чернігівщині та Сумщині слід чекати вологу погоду. Водночас там прогнозують +12...+14 градусів. Ясна погода на півдні протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Температура повітря – +15...+17 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним, але без опадів. Повітря прогріється до +13...+15 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +18...+20

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 28 вересня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Запам'ятайте це дещо незвичне ім'я Ліоба! Бо саме цей антициклон із таким іменем буде визначати найближчим часом погоду в Україні. А погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години.

Ось і завтра в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. Хіба що залишки атмосферного фронту зумовлять у вівторок невеликі періодичні дощі на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, а також якийсь дощ пройде в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківщини та Закарпаття.

Далі по тижню й цього не буде – один суцільний антициклон. Тобто, сухо й сонячно. Температура повітря вже бадьорить! Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті.

У Києві завтра, 28 вересня, та й впродовж усього тижня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.