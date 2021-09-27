Водночас в Ужгороді стовпчики термометрів покажуть рекордні +20 градусів. Щоправда, така осіння спека буде не в усіх регіонах.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня, найближчим часом погоду в Україні визначатиме антициклон Ліоба. Він принесе холодні ночі та помірне тепло у денні години. За словами Наталки Діденко, 28 вересня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.
Невеликі періодичні дощі слід чекати на:
- Полтавщині,
- Харківщині,
- Сумщині,
- у Чернівецькій області,
- південних районах Івано-Франківщини,
- Закарпатті.
Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті,
– повідомила Діденко.
У Києві 28 вересня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опадів не прогнозують. Температура повітря складатиме +12...+14 градусів. На сході нашої країни переважатиме похмура погода. В окремих областях можливі дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів.
Північні регіони також частково будуть у полоні хмар. На Чернігівщині та Сумщині слід чекати вологу погоду. Водночас там прогнозують +12...+14 градусів. Ясна погода на півдні протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Температура повітря – +15...+17 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним, але без опадів. Повітря прогріється до +13...+15 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +18...+20
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 28 вересня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Запам'ятайте це дещо незвичне ім'я Ліоба! Бо саме цей антициклон із таким іменем буде визначати найближчим часом погоду в Україні. А погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години.
Ось і завтра в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. Хіба що залишки атмосферного фронту зумовлять у вівторок невеликі періодичні дощі на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, а також якийсь дощ пройде в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківщини та Закарпаття.
Далі по тижню й цього не буде – один суцільний антициклон. Тобто, сухо й сонячно. Температура повітря вже бадьорить! Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті.
У Києві завтра, 28 вересня, та й впродовж усього тижня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.