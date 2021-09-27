В Україні очікують похолодання
До території України рухається антициклон з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься.
До теми Тепло не відступає: прогноз погоди на 27 вересня
Центр антициклону зміститься до Лівобережжя України. У більшості українських областей атмосферний тиск зростатиме.
Синоптики прогнозують що небо поступово ставатиме безхмарним. У деяких регіонах зафіксують заморозки.
Вже 29 – 30 вересня очікуються заморозки від 0 до 5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту. Водночас у північно-східних областях місцями і в повітрі.
Прогноз погоди до кінця вересня
- У найближчі 3 доби, з 27 до 30 вересня, в Україні переважно без опадів.
- 28 вересня у північно-східних областях та Карпатах вдень прогнозують невеликий дощ.
- Температура повітря в Україні становитиме вночі 2 – 8 градусів тепла.
- На узбережжі Азовського та Чорного морів – до 12 градусів тепла.